★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４宇宙開発関連 ５データセンター ６半導体製造装置 ７ドローン ８ＪＰＸ日経４００ ９蓄電池 １０防衛 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「金利上昇メリット」が１９位となっている。 インフレ警戒感が世界的に高まるなか、金利が上昇し利上げ観測が強まっている。米