プレシジョン・システム・サイエンスが続伸している。前週末１５日の取引終了後に、２６年６月期の連結業績予想について、最終利益を１億１５００万円から２億１８００万円（前期２億５３００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。米国子会社清算益１億３００万円を計上することが要因としている。なお、売上高４９億９７００万円（前期比６．５％増）、営業利益１億６６００万円（前期１億２１００万円の赤字）は従