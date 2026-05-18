デュッセルドルフは17日にブンデスリーガ2部最終節でグロイタ-・フェルトと対戦し、0-3の完敗で3部降格が決まった。自動残留の可能性も残る状況で迎えた最終節だったが、同じく残留争い中のグロイタ-・フェルトから前半のうちに3失点を喫するまさかの展開になった。後半の開始から怪我で3試合メンバー外だったMF田中聡を投入するなど打開を図ったものの、0-3で敗戦。デュッセルドルフは入れ替え戦に臨むグロイタ-・フェルトに