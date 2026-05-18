カールスルーエのFW福田師王が17日、ブンデスリーガ2部最終節のボーフム戦で3試合連続ゴールを決めた。福田はスコアレスで迎えた前半19分、味方のシュートがGKに阻まれてこぼれたボールに素早く反応。ゴールエリア内から左足で蹴り込んで先制点を奪った。得点後にはチームメイトと指ハートポーズも披露。福田にとっては3試合連続ゴールとなる今季6点目で、今季はリーグ戦20試合6得点の成績。ただチームは1-2で敗れている。ボ