【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEがMCを務める『テレビ×ミセス』（TBS系）。5月18日20時55分からの放送では、今大注目のアイドル、M!LKの5人＝佐野勇斗、塩崎太智（※「崎」は、たつさきが正式表記）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人が全員集合。ミセスとの豪華コラボレーションが実現する。 ■大ヒット中のM!LK「好きすぎて滅！」をスペシャルコラボ M!LKの大ヒット曲「好きすぎて滅！」を