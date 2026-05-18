東京国立博物館の平成館で7月14日から9月6日まで、弘法大師生誕1250年記念特別展『空海と真言の名宝』を開催する。同展のナビゲーターにMISIAが就任した。【画像】重文の仏像がかわいいキャラクターに…PansonWorksコラボグッズ2025年にNHKの音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めて歌を届けたMISIAが同展の展覧会ナビゲーターに就任。音声ガイドで高野山での思い出などを語る。音声ガイドのナレー