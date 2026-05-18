男性グループ「M!LK」が18日放送のMrs.GREENAPPLEが司会を務めるTBSバラエティー「テレビ×ミセス」（月曜後8時55分）に出演する。大ヒット中の楽曲「好きすぎて滅！」をミセスと一夜限りのスペシャルコラボレーションで披露する。歌とダンスはもちろん、このコラボのためにM!LKの衣装チームが特別に用意した衣装にも注目。ミセスメンバーも「めっちゃM!LK！」と大興奮だった。新企画「大人しりとり」は、小学生が知らな