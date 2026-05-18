◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)ドジャース・佐々木朗希投手が、今季8度目の先発登板。自身メジャー最長となる7回を投げ、最多の8奪三振、1失点の好投を披露しました。「メジャーで一番理想の投球ができたのでは？」という質問に、うなずいた佐々木投手。投球フォームの安定や制球面のよさにも触れながら、配球面も良かったことを振り返りました。この日は特に2巡目以降から、ピッチングコ