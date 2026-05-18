アストロズ・今井達也投手の次回登板が、18日午後6時40分（日本時間19日午前8時40分）開始の敵地でのツインズ戦に決まった。球団が17日（同18日）に発表した。今井は右腕の疲労のために負傷者リスト（IL）入りし、今月12日のマリナーズ戦で復帰。4回5安打5四死球6失点で黒星を喫した。そこから中5日での先発で、4月4日のアスレチックス戦以来の白星を目指す。メジャー移籍1年目の今季はここまで4試合に登板して1勝1敗、防