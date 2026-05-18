【鳴潮 コラボピザセット】 販売期間：5月20日～6月30日 価格：3,690円～ フォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」は、オープンワールド・アクションRPG「鳴潮」とコラボレーションした数量限定のオリジナルピザセット「鳴潮 コラボピザセット」を5月20日から6月30日まで全国のピザーラで販売する。 「鳴潮 コラボピザセ