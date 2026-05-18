生成AIやAIエージェントの安全評価・挙動テスト・脆弱(ぜいじゃく)性検証を行うスタートアップのAndon Labsが、Claude・ChatGPT・Gemini・Grokという4つのAIモデルにラジオの運営を任せるという実験を行いました。We let four AIs run radio stations. Here's what happened. | Andon Labshttps://andonlabs.com/blog/andon-fmWe let four AIs run radio stations. Here's what happened. - YouTubeWe let four AI agents run radi