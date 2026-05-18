桜田ひよりと木戸大聖がダブル主演する映画『モブ子の恋』で、静かで優しいもう一人の主人公・入江を演じる木戸が、役柄と自身との共通点を「言葉を選ぶところが似ている」と語った。また、入江の場面写真も解禁された。【写真】映画『モブ子の恋』木戸大聖を切り取る場面写真本作は、田村茜による同名漫画を風間太樹監督が実写映画化。人見知りで控えめな性格の女子大生“モブ子”こと田中信子を桜田ひより、信子が初めて恋心