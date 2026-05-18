NHK杯で3位に…10月世界選手権代表に内定体操ニッポンに、第3の矢が飛び出した。体操のNHK杯は17日、東京体育館で男子の2回目を行い、全日本の得点を持ち点とした総合得点で川上翔平（22＝徳洲会）が3位となり、世界選手権（10月、オランダ）代表に内定。逆転で3連覇した岡慎之助（22＝徳洲会）、2位の橋本大輝（24＝日本生命・セントラルスポーツ）の両五輪王者に続いて、川上が世界に躍り出る。大会後の世界選手権代表発表、