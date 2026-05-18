元プロサッカー選手の柿谷曜一朗の妻でタレントの丸高愛実が17日にInstagramを更新。近影を披露するとファンから称賛が集まった。【写真】丸高愛実ほか有名人ママの“卒業式＆卒園式コーデ”が素敵！元人気アイドルに人気女子アナも丸高が投稿したのは私服姿のオフショット。写真には、ニットのトップスでカメラに微笑みかける姿が収められている。彼女の近影にファンからは「愛実さん可愛い〜」「かわいい〜！えー美人！