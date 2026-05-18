【スターバックス】で、フルーツやソーダを使ったさっぱり爽快感のあるドリンクを販売中。暑い日にぴったりな「新作ドリンク」を、今回はご紹介します。ちょっと一息つきたいときや、気分転換にいかが？ 果肉たっぷりがうれしい！ 4/25に販売がスタートした「チラックスソーダ ストロベリー」。ごろっと果肉感のあるストロベリーやジュレのほか、柑橘にハーブの香りな