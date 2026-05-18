姉に誘われて、子連れでコンサートに行ったときのことです。子どものいい経験になると思っていたものの、反応は想像とは違うものでした。そこで姉からかけられた一言に、思わずハッとして──。今回は、筆者が感じた子どもとのズレをお話しします。 いい経験になる？ 姉の息子Yくん（小1）は音楽が好きで、よくコンサートに足を運んでいると聞きました。 そのコンサートはピアノやバイオリンの生演奏で