フジテレビ系の恋愛バラエティー番組「あいのり」に参加していたブロガー・桃が１８日までに、アメーバオフィシャルブログを更新。夫との仲睦まじい着物２ショットを公開し、反響を呼んでいる。１４日に「もうすぐ夫婦７年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新した桃は、「この前スタジオで七五三の写真を撮った時に…」と切り出し、子どもたちの七五三撮影後、カメラマンから「他に撮りたいショットありますか