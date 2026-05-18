不正な取り引きで会社に多額の損害を与えたとして愛知県春日井市の変圧器メーカー「愛知電機」の元社員の男が逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。 18日、背任の疑いで逮捕されたのは春日井市の変圧器メーカー「愛知電機」で資材部に勤めていた50歳の元社員の男です。 捜査関係者によりますと男は2024年に、取引先の商社に銅製品を注文したにもかかわらず愛知電機に納入せ