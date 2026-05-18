５月２４日にキルギスでプロボクシングＷＢＡ世界フェザー級暫定王座決定戦（日本非公認）に臨む予定だった同級５位の亀田京之介（ＭＲ）が１８日、興行の中止を受け、自身のインスタグラムのストーリーズに現在の心境をつづった。京之介は「どんな事があっても腐らずやるべき事は全てやる事！それが俺達プロの仕事」とつづり、中止のリリースの写真を掲載して「応援してくれてるスポンサー様やチーム仲間の為にも早く決まる