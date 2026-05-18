ナフサ危機でスーパー「アキダイ」の秋葉弘道社長もモノクロに？と伝えたのは、2026年5月17日放送の「サンデージャポン」（TBS系）だ。食品メーカー「カルビー」は印刷インクの不足が心配されるため、ポテトチップスなどのパッケージのカラー印刷をやめて白黒に変更したが、アキダイでも秋葉社長の顔写真をプリントした袋を取りやめたという。印刷インクを節約して商品の社長顔写真入りをやめたがアキダイの店頭で、「自己主張が強