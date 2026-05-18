◆バレーボール▽大同生命ＳＶリーグ男子チャンピオンシップ決勝最終第３戦大阪ブルテオン３―０サントリー（１７日、横浜アリーナ）チャンピオンシップ（ＣＳ）決勝が横浜アリーナで第３戦が行われ、レギュラーシーズン（ＲＳ）１位のサントリーは、２位の大阪Ｂに０―３で敗れて通算１勝２敗となり、２連覇を逃した。今季限りで退団が決まっているサントリーの高橋藍（２４）はチーム３位の７得点で引っ張ったが、