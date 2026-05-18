松本市のキッセイ薬品工業は、血管炎の治療薬について死亡例があったことなどから、医療従事者に対し、新規患者への投与を控えるよう呼び掛けています。キッセイ薬品工業が2022年から販売している血管炎の治療薬「タブネオス」は、服用した患者が重篤な肝機能障害を発症して死亡した症例が、因果関係が不明なものも含めて国内で20人報告されています。また、米国食品医薬品局の医薬品評価研究センターが4月、アメリカでの承