ハワイ発の「Eggs ’n Things」から、メロンを味わい尽くす贅沢な「プレミアムメロンパンケーキ」と、食欲をそそるスパイスの香りが際立つ「タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」が登場！「濃厚メロンシェイク」と「メロネード／メロネードスカッシュ」も併せて期間限定で楽しめます☆ Eggs ’n Things「プレミアムメロンパンケーキ／タコミートとアボカドのエグスンベネディクト」 販売期間：2026年5月2