様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、『スター・ウォーズ』デザインのランチボックスが登場！作中に登場する「ダース・ベイダー」「ストームトルーパー」「R2-D2」が、インパクト抜群の立体フォルムで再現された「ダイカットランチボックス」がラインナップされます。 スケーター『スター・ウォーズ』ダイカットランチボックス「ダース・ベイダー