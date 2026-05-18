〈何度も愛し合った「不倫相手の局部」をなぜ切断したのか…“行為中の会話”に残された謎《阿部定事件》〉から続くいまから90年前、1936年5月18日に起きた「阿部定事件」。昭和戦前の事件を眺めて、抜きん出て後世の人々に強烈な印象を残し、伝説化している事件の一つだ。この事件の何が強烈な記憶を人々に刻み込んだのか。長い年月がたったいまも異様な光を放って人々を引き付ける、その正体は何なのか。当時の新聞記事は見出