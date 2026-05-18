今井美樹による全国ツアー『今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜』の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演が、16日に開催された。【ライブ写真】幸せいっぱいの笑顔を見せる今井美樹40周年ツアー埼玉公演より歌手デビュー40周年となる今年、約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を2月11日に発売した今井。今回のツアーは、同アルバムを引っさげて開催された。ライブは、デビュー40