ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで13日に引退会見を行った坂本花織さん（26）が、17日深夜放送のテレビ朝日「GET SPORTS」（日曜深夜1・55）にVTR出演。親友について語った。番組では6日に都内で行われた番組のトークイベントの模様を放送。坂本さんに加え、スペシャルゲストとしてフィギュアスケート女子で22年北京五輪団体銀メダリストで昨季限りで引退した樋口新葉さんが登場した。樋口さんは