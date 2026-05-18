きょう18日放送のTBS系バラエティー『テレビ×ミセス』（後8：55）では、M!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつざき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が全員集合。ミセスとのコラボレーションをたっぷり届ける。【番組カット】大森が「元祖せっかち屋台」のおやっさんに扮する新コーナーも大ヒット中の「好きすぎて滅！」をM!LK×Mrs. GREEN APPLEでスペシャルコラボレーション。歌とダンスはもちろん、このコラボのために