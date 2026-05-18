千葉ロッテマリーンズは18日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の「解説付きチケット」について企画詳細と出演OBコメントを公開した。TEAM26の20周年アンバサダー内竜也氏と球団OBがリアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画で、参加者は自身のスマートフォンで音声解説を聞きながら観戦を楽しむことができ、プレーの意図や配球の狙いなど、プロならではの視点を体感