ものまね芸人のキンタロー。が、17日放送のフジテレビ系バラエティー『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演。人気企画「サビだけカラオケ」で、史上初となる「扮装モノマネ鬼レンチャン」を達成した。【写真】芸人魂！キンタロー。超絶“14時間16分”収録で十変化Xでは「#キンタロー。さんがついに涙の #鬼レンチャン達成創設から5年3ヶ月…#扮装モノマネ鬼レンチャンの歴史に伝説を刻みました」と写真とともに紹介。続けて