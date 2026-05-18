韓国プロ野球のキウム・ヒーローズは18日、新外国人選手として日系3世のケストン・ヒウラ内野手（29）の獲得を発表した。韓国メディア「OSEN」によると、年俸40万ドル、オプション10万ドルなど総額50万ドル（約8000万円）という。ヒウラはロサンゼルス郊外のバレンシア出身。カリフォルニア大学アーバイン校時代の2016年には第40回日米大学野球選手権大会にアメリカ代表として参加した。17年ドラフト1巡目（全体9位）でブルワ