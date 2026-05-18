【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−3 ヴォルフスブルク（日本時間5月16日／ミラントア・シュタディオン）【映像】藤田譲瑠チマ、伸びて曲がる“強烈ミドルシュート”を放つ瞬間ザンクト・パウリの日本代表MF藤田譲瑠チマが、強烈なミドルシュートを披露。伸びて曲がる衝撃的な弾道のシュートはクロスバーに直撃したが、ファンたちはこのシュートに沸いている。入れ替え戦プレーオフ圏内を目指す17位のザンクト・パウリは、日