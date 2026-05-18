政府与党連絡会議に出席した高市首相（中央）。2026年度補正予算案編成も含め、対応を検討するよう指示したと明らかにした＝18日午後、首相官邸高市早苗首相は18日の政府与党連絡会議で、2026年度補正予算案編成も含め、対応を検討するよう片山さつき財務相らに指示したと明らかにした。自民、日本維新の会両党の政調会長に対し、7〜9月の電気・ガス料金が昨年夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示した。夏場の電気・ガス代