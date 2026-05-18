3人組ガールズバンド「サバシスター」のボーカル・ギターなち（24）が17日放送のABC・テレ朝系「EIGHT-JAM」（日曜後11・15）に出演。人気曲「ジャージ」の誕生秘話を明かした。この日は女性ボーカルバンドを特集。スタジオゲストの音楽プロデューサー・いしわたり淳治氏から「ジャージ」の歌詞“嘘つきはどっかで死ぬからお互い気を付けようね”を「かっこいいなと思って。新世代だなと」と称賛された。なちは「この曲は