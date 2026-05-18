【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 0−2 鹿島アントラーズ（5月17日／フクダ電子アリーナ）【映像】シュートフェイント→精巧過ぎるラストパス鹿島アントラーズFW鈴木優磨の“優しすぎる”プレーが話題を集めている。自ら右足を振ってもおかしくない場面で、フリーのFW荒木遼太郎へのパスを選択。落ち着き払ったラストパスで先制点を演出した。鹿島は5月17日、明治安田J1百年構想リーグ第17節でジェフユナイ