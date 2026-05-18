「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏の妻で、ウェブディレクターの西村ゆか氏が17日、Xを更新。ABEMAの恋愛番組「恋愛病院」に出演した前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）の写真を公開した。2人は17日に北海道札幌市で開催されたファッションイベント「UP−T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER」（サツコレ）に登場。ランウェイも歩いた。西村氏は「サツコレ」のオフショットを公開。「お