犬が『空腹』のときにみせるサイン５選 愛犬はきちんとご飯を食べたのに、さらにご飯を欲しがる…。そんなお悩みを抱えている飼い主さんは少なくありません。まずは、犬が空腹のときにみせるサインをみていきましょう。 1.食器の前で待機しながら飼い主を見る ご飯を欲しがっている犬は、いつも自分が使っている食器の前に座り込み、飼い主に視線を送ることがあります。まるで「ほら、早くご飯を入れて」と言っている