【趣味ギア適性診断】登山や釣りなどのソト遊びを突き詰めていくと、移動と休息を効率よく実現できる車中泊に辿り着く。そんな車中泊を手軽に楽しむなら「軽キャンパー」がおすすめだ。軽自動車がベースなので、日常で使えるのも便利！＊＊＊【TYPE 4・お出かけ＆クルマ旅派】軽キャンパーの魅力は、車中泊をぐっと身近にしてくれる点にある。釣りや登山、写真撮影など自然の中で楽しむ趣味は、朝が早いことも多く、前日入