ヤクルト本社は、順天堂大学、医療法人社団五の橋産婦人科と共同で、予定帝王切開で出生した正期産児を対象に、ビフィズス菌「ビフィドバクテリウム ブレーベ ヤクルト株（B.ブレーベ・ヤクルト株）」を出生直後から1か月間摂取させた臨床試験を実施し、腸内細菌叢形成や腸内環境に有望な結果が得られたと発表した。研究成果は学術誌「Pediatrics＆Neonatology」に掲載された。試験は、予定帝王切開で出生した健常な正期産児26