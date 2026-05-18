一般社団法人日本アイスクリーム協会は、5月9日のアイスクリームの日を記念して、前日の5月8日に「アイスクリームフェスタ2026」を全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）で開催。協賛メーカーのアイス計1万個を配布した。東京では池袋サンシャインシティ噴水広場で実施し、13社のアイス計1500個を配った。アイスクリームの日は、1964年に日本アイスクリーム協会の前身である東京アイスクリーム協会が