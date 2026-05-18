Hump Backが、11月より国内外全7都市をまわるツアー『Hump Back pre. “HELLO ANEW TOUR”2026-2027』を開催する。 （関連：Hump Back「拝啓、少年よ」、7年前の楽曲が『ラヴィット！』きっかけにバイラルチャートイン） 本情報は、5月16日に行われた『大阪城ホール Hump Back pre. “打上誕生日”』にて発表されたもの。本ツアーには、大阪、愛知、北海道、福岡、宮城、東京に加え、バンドとして初