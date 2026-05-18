セレクトホテルズグループは、「ANAホリデイ・イン神戸三田」を4月27日にリブランド開業した。旧ザ・セレクトンプレミア神戸三田ホテルをリブランドした。客室は全130室。室内はホリデイ・インブランド共通の内装や設備に刷新し、ブランドのオープンロビーコンセプトも導入した。館内にはロビー、レストラン、フィットネス、宴会場、75台分の無料駐車場を備えた。「キッズステイ＆イートフリー」プログラムを導入し、12歳以下の子