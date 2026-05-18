NTTドコモは、6月に全国の自治体で実施する「d払い」や「dポイント」のキャンペーンを発表した。東京都杉並区や神奈川県、鹿児島県さつま町、岐阜県岐阜市で開催する。 d払いキャンペーン 杉並区でお買い物！最大20％戻ってくるキャンペーン 東京都杉並区では、対象店舗で「d払い」を利用して支払うと、20％分のdポイントが進呈される。エントリーは不要。1回あたりの上限は1000ポイント、期