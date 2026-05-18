KDDIとauペイメントは18日、au PAYポイント運用に「ビットコイン連動コース」と「ポイント預金」を追加した。これにより、ポイント運用では合計5つのコースから選択できる。 「ビットコイン連動コース」は、市場のビットコイン価格に連動し、暗号資産の値動きをポイントで体験できるコース。価格は1日1回反映され、暗号資産市場の価格変動を、手持ちのポイントで手軽に体験できる。なお、ビットコ