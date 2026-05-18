かつて、なでしこジャパンで10番を背負った岩渕真奈氏が、５月17日に自身のＸを更新。「U17は準優勝」と発信した。同日に中国で開催されたU-17女子アジアカップの決勝戦で、日本は北朝鮮と激突。１−５と大差をつけられ、悔しい準優勝に終わった。リトルなでしこは、相手の図抜けた攻撃力を抑え込めなかった。とりわけ北朝鮮の絶対エースで10番を背負うユ・ジョンヒャンには４ゴールを献上。おそらくはこの逸材についての感