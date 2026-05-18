北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人は、三笘薫の落選でやや華やかさに欠ける顔ぶれとなった。改めて三笘というタレントの特異性を痛感させられるとともに、「グループステージ突破も厳しいのでは？」との危機感が以前より高まった印象もある。仮にオランダとの大会初戦に敗れれば、チームは混乱に陥る恐れもあるだろう。過去のワールドカップ、グループステージ初戦を落とした日本はいずれもそこから巻き返せず、