言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、心の機微を表す言葉、文学的な表現、そして私たちの将来に関わる重要な制度という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□み□□っとき□□んきんヒント：公的な制度として国民の老後を支える一番の土台となる仕