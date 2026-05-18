茶道を学ぶ県内の高校生が、お茶をたて来園者にふるまう催しが、佐世保市のハウステンボスで開かれました。 催しは、茶道を学ぶ県内の高校生が交流し日ごろの成果を披露する場として、毎年この時期に行われています。 今年は15校の生徒が参加し、丁寧な所作で来園者をもてなしました。 （生徒） 「たくさん練習してきたので、お茶がたてられてよかった。もっと場慣れして綺麗にお茶がたてられるようになりたい