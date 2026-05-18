歌手の倖田來未さんは5月17日、自身のInstagramを更新。ヘアメンテナンス中の様子や、サロン帰りの私服オフショットを披露しました。【写真】倖田來未、原宿？ を歩く姿「ピンクヘアーキレイすぎる」倖田さんは「ヘアーおメンテナンス リタッチ完了！ なかなか根本に色が入らず長居しました 笑笑」とつづり、6枚の写真を公開しました。1〜3枚目は黒いワンピースにスニーカー、ゴールドのバッグを合わせたスタイリッシュなコーディ