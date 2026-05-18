「インターネット神すぎる」何気なく投稿されたコスプレ写真をきっかけに、10年連絡が途絶えていた仲間と奇跡的に再会を果たす──そんなドラマチックな事態に遭遇した、2人のコスプレイヤーがXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■顔にモザイク処理を施した10年前の画像引用リポストで反応したのはまさかの本人このほどコスプレイヤー・舞台役者として活動する「ちや」さんがXに投